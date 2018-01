später lesen Gottesdienst in Kandel erinnert an erstochene 15-Jährige Teilen

Vier Kirchengemeinden von Kandel haben in ihrem ökumenischen Neujahrsgottesdienst der erstochenen 15-Jährigen in der südpfälzischen Kleinstadt gedacht. „Wir spüren das Bedürfnis der Menschen, einen Ort und eine Zeit zu haben, um ihre Anteilnahme ausdrücken zu können“, hatte die evangelische Pfarrerin Mirjam Dembek zuvor gesagt. Die St.-Pius-Kirche in Kandel sei während des Gottesdienstes am Montag voll besetzt gewesen, sagte Dembek. „Wir haben uns in den Gebeten, Liedern und Ansprachen vergewissert, dass wir in dieser schwierigen Situation hier zusammenstehen in Kandel.“ dpa