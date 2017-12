später lesen Graue Weihnachten in Rheinland-Pfalz und Saarland FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Nach einem schneereichen Wochenstart geht es in Rheinland-Pfalz und im Saarland grau, mild und regnerisch weiter. An Weihnachten werde es in diesem Jahr keinen Schnee geben, sagt Felix Herz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Für den 24. Dezember werden Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad erwartet. Auch in den Bergregionen werden lediglich ein paar „weiße Flecken“ zu sehen sein, so der Meteorologe. dpa