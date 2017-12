später lesen Großer Hühnerdiebstahl in Alzey FOTO: Carmen Jaspersen FOTO: Carmen Jaspersen Teilen

Von einem Bauernhof in Alzey sind rund 200 Hühner gestohlen worden. Die unbekannten Täter seien durch die Hühnerklappe in den Stall eingedrungen, teilte die Polizeiinspektion Alzey am Donnerstag mit. In dem Stall seien deutlich mehr Hühner untergebracht. Der Diebstahl fand zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche statt. Er fiel erst auf, als der Futterverbrauch und die Eierproduktion deutlich nachgelassen hätten. dpa