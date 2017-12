später lesen Grüne bestehen auf Abzug von Atomwaffen aus der Eifel FOTO: Torsten Silz FOTO: Torsten Silz Teilen

Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Internationale Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen (Ican) haben die Grünen ihre Forderung nach einem atomwaffenfreien Rheinland-Pfalz erneuert. „Wir werden nicht Ruhe geben, bis die Atomwaffen endlich abgezogen werden“, sagte Fraktionschef Bernhard Braun am Montag in Mainz. „Hoffen wir, dass wir dies bald schaffen werden.“ Ican habe den Preis auch deswegen erhalten, weil die Gefahr eines Atomkrieges wieder steige. dpa