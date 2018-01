später lesen Grüne fordern Fahrradverleih fürs Saarland FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Die Grünen im Saarland haben die Landesregierung aufgerufen, für ein landesweites Fahrradverleihsystem zu sorgen. Während in Luxemburg bereits der Verleih von E-Bikes vorbereitet werde, gebe es im Saarland noch nicht mal ein Verleihsystem für einfache Räder, kritisierte Landesvorsitzender Markus Tressel am Sonntag in Saarbrücken. Auch in Rheinland-Pfalz sei dies mittlerweile vielerorts selbstverständlich. Nötig seien vor allem Verleihstationen an Bahnhöfen, um eine enge Verknüpfung mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. dpa