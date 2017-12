später lesen Hacker-Kongress: Kritik an Sicherheit von Stromtankstellen Teilen

Ein Experte beim Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern hat auf massive Sicherheitsprobleme beim Laden von Elektro-Autos aufmerksam gemacht. Die Ladekarten für die Stromtankstellen könnten mit einfachen Mitteln manipuliert werden, sagte Mathias Dalheimer vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserslautern der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist so, als könnte ich mit der Fotokopie einer EC-Karte im Supermarkt einkaufen.“ Dalheimer stellt seine Erkenntnisse in der nächsten Woche auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Leipzig vor. dpa