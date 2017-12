später lesen Haftbefehl gegen zwei mutmaßliche Entführer FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Weil sie einen 19-Jährigen entführt und 200 Euro erpresst haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, sollen der 36-jährige und der 41-jährige mutmaßliche Täter am vergangenen Freitagabend das Opfer mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und unter Androhung von Gewalt 5000 Euro gefordert haben. Später hätten sich die drei Männer auf 200 Euro geeinigt. Die Mutter des Opfers habe das Geld übergeben. An einer Tankstelle in Gensingen habe der 19-Jährige fliehen können. dpa