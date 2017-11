später lesen Haftbefehle nach Schulschwänzen: 18-Jähriger geschnappt Teilen

Twittern

Teilen



Einen untergetauchten Schulschwänzer hat die Polizei in Kaiserslautern aufgespürt. Der mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 18-Jährige hatte demnach über längere Zeit die Schule geschwänzt und sollte wegen dieser Ordnungswidrigkeiten Sozialstunden ableisten. Da er dies nicht tat, wurden die Haftbefehle verhängt. Daraufhin tauchte er ab und wurde nun am Dienstagnachmittag geschnappt. Er kam in eine Jugendarrestanstalt. dpa