Vermutlich durch einen Schwelbrand in einer Sauna sind ein Einfamilienhaus und ein angrenzendes Seminarhaus in Valwig (Kreis Cochem-Zell) zerstört worden. Bei dem Feuer am Samstag sei ein Schaden von mindestens 500 000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Etwa 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zur genauen Ursache gibt es nach Angaben eines Polizeisprechers noch keine Erkenntnisse. dpa