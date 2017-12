später lesen Handelsverband: Mehr mobile Geschäfte in den Dörfern Teilen

Angesichts des Schwunds von Geschäften in ländlichen Gebieten steuern nach Einschätzung des Handelsverbands Rheinland-Pfalz vermehrt Verkaufswagen die Dörfer an. „Das ist eine Renaissance“, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Solche Verkaufswagen zum Beispiel mit Brot, Eiern und Milch gab es schon in den 70er Jahren häufig.“ Künftig erwarte er auch mehr Busse der Sparkassen. „Die dünnen ja ihr Netz aus“, ergänzte Scherer. dpa