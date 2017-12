später lesen Handgemenge mit Mützendieb auf Weihnachtsmarkt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein 24 Jahre alter Dieb hat auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Zeugen am Montag beobachtet, wie er eine Mütze an einem Stand entwendete. Als sie den Mann stellen wollten, sei es zu einem Handgemenge gekommen. Der ertappte Dieb wehrte sich nach Kräften, doch schließlich rangen ihn die Händler zu Boden. dpa