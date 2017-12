später lesen Hat Karl Marx einen Wiedergänger in Trier? FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Mit seinem langen weißen Haar und dem noch längeren weißen Bart zieht Michael Thielen in Trier viele Blicke auf sich. Denn der 66-Jährige sieht dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt so überaus ähnlich. „Ich mag es, wenn man mich mit Karl Marx verwechselt“, sagte Thielen. Er ist schon seit längerem als Darsteller des am 5. Mai 1818 in Trier geborenen Marx unterwegs - auch offiziell. Im Jahr 2018 aber wird er besonders häufig im Einsatz sein - zum 200. Geburtstag des Philosophen, der einer der geistigen Väter des Kommunismus war. Die Doppelgänger-Rolle ist Thielen auf den Leib geschrieben: Er sieht nicht nur aus wie Marx, er ist auch ein Anhänger seiner Ideen. „Ich war eigentlich schon immer Marxist“, sagte der pensionierte Deutsch- und Englischlehrer. dpa