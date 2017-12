später lesen Hausärzte im Durchschnitt am ältesten in Rheinland-Pfalz Teilen

Hausärzte sind im Vergleich in Rheinland-Pfalz unter Medizinern am ältesten. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 56 Jahren, geht aus der Antwort von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf eine Anfrage der CDU im Landtag hervor. In einigen Kreisen sind Hausärzte überdurchschnittlich alt: in Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell, im Donnersbergkreis, in Kaiserslautern, Kusel, Südliche Weinstraße, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Lahn, Vulkaneifel sowie den Städten Landau und Ludwigshafen. dpa