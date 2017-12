später lesen Herxheims Rathauschef will „Hitler-Glocke“ hängen lassen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der neue Bürgermeister von Herxheim am Berg will die umstrittene „Hitler-Glocke“ im Turm der evangelischen Jakobskirche hängen lassen. Er gehe davon aus, dass die Mehrheit in der Gemeinde eine ähnliche Haltung habe, sagte Georg Welker (parteilos) am Dienstag. Seiner Meinung nach ist die Glocke dazu geeignet an die Menschen zu erinnern, die während der NS-Zeit unter dem Hitler-Regime gelitten haben. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. dpa