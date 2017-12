später lesen Hinweise auf sexuelle Übergriffe in Mainz nicht bestätigt Teilen

Hinweise auf massive sexuelle Übergriffe auf Mädchen am Rheinufer in Mainz haben sich nach Ermittlungen der Polizei nicht bestätigt. Ermittelt werde aber weiter wegen einer Schlägerei, zu der es mehrere Anzeigen gebe, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. dpa