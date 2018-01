später lesen Historiker warnt vor „Bunkersterben“ FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Vor einem „Bunkersterben“ in den Städten und einem Verlust an geschichtlicher Substanz hat der Historiker Klaus Jürgen Becker gewarnt. Die Betonbauten aus dem Zweiten Weltkrieg stünden oft an Stellen, die die Kommunen verkehrstechnisch umplanen wollten - und würden deshalb zur Debatte gestellt, sagte der Geschäftsführer des neuen Arbeitskreises Bunkermuseum Ludwigshafen der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien sie ein „sehr gutes Medium“, um den Nationalsozialismus zu erklären und sich kritisch mit ihm auseinanderzusetzen. dpa