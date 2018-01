später lesen Historische Tür am Landauer Landgericht beschädigt FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die historische Tür des Landauer Landgerichts ist massiv beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter traten sie vermutlich in der Nacht zum Montag ein, wie die Polizei mitteilte. Man gehe momentan von Sachbeschädigung aus, sagte ein Polizeisprecher. „Wenn jemand hinein will, kann er es auch an einer anderen Stelle versuchen.“ Auch wegen des historischen Werts der Tür schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere tausend Euro. dpa