Wegen des Rhein-Hochwassers rechnen die Behörden in Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende mit Sperrungen für die Schifffahrt. Ganz im Süden beim Pegel Maxau wird voraussichtlich schon an diesem Freitagmittag die Hochwassermarke II überschritten, ab der Schiffe nicht mehr weiterfahren dürfen, wie das Hochwassermeldezentrum in Mainz am Donnerstag mitteilte. Am Pegel Koblenz wird dies in der Nacht zum Sonntag erwartet. Schon jetzt ist der Schiffsverkehr eingeschränkt, weil längst die Hochwassermarke I überschritten ist: Schiffe dürfen nur noch höchstens 20 Kilometer pro Stunde und lediglich in der Mitte der Fahrrinne mit eingeschaltetem Sprechfunk fahren. dpa