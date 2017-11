später lesen Höferlin sieht keine Schädigung der Ampel FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Das Scheitern der Sondierungsgespräche im Bund hat nach Auffassung des Wormser FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin keinerlei Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Landesregierung in Mainz. „Die Ampel in Rheinland-Pfalz hat sich darauf geeinigt, das Land voranzubringen und es gibt ein gemeinsames Vertrauen“, sagte Höferlin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Beides hat in den Sondierungsgesprächen nicht stattgefunden“. dpa