Höhere Gehälter in der Pflege durch Steuern finanzieren FOTO: Fredrik von Erichsen

Die oft sehr niedrigen Gehälter in Pflegeberufen könnten nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit Steuermitteln aufgebessert werden. Es gebe „eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen“, erklärte die Ministerin am Mittwoch nach einer Tagung des bpa - Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. In anderen Sozialversicherungszweigen sei der Einsatz von Steuermitteln etabliert. Deswegen dürfe bei der Pflege nicht nur über die Erhöhung der Beitragssätze gesprochen werden. dpa