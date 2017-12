später lesen Hümmerich: Technischer Defekt war Ursache für Feuer Teilen

Die Ursache des tödlichen Wohnhausbrandes am Montag in Hümmerich im Kreis Neuwied ist ein technischer Defekt am Steuerungsgerät einer Sauna gewesen. Das hätten die weiteren Ermittlungen bestätigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 87-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses hatte die Rettungsleitstelle alarmiert, war aber noch während des Notrufs ohnmächtig geworden. Rettungskräfte versuchten erfolglos, sie zu reanimieren - sie starb. dpa