FOTO: Marcus Führer

Ein Hund hat sein Frauchen in Ludwigshafen im Badezimmer eingesperrt. Das Tier habe einen Gegenstand umgestoßen und damit die Tür verschlossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 42-Jährige sorgte sich wegen ihres eingeschalteten Backofens und alarmierte am frühen Montagmorgen den Notruf. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und befreite die Frau aus dem Badezimmer. dpa