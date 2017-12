später lesen Hunderte Ausweisdokumente und Tresor gefunden Teilen

Die Polizei hat Hunderte Ausweisedokumente, einen Tresor und eine 50 Zentimeter lange Machete in einem Koblenzer Wohnhaus gefunden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte, war zunächst unklar, wem die Gegenstände gehören. Polizeibeamte waren am Montag zur Unterstützung des Ordnungsamtes in das Haus gerufen worden. Mitarbeiter des Amtes wollten einen psychisch auffälligen Mann in eine Klinik bringen, fühlten sich aber von mehreren Personen im Flur des Gebäudes bedroht und riefen die Polizei zur Hilfe. dpa