IG Metall droht mit Ausweitung der Warnstreiks

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie erreichen am heutigen Dienstag Rheinland-Pfalz und das Saarland. Mit diversen Aktionen will die IG Metall vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Montag hatte es unter anderem bereits in Hessen Aktionen gegeben. dpa

Die IG Metall in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland droht den Arbeitgebern mit einer Ausweitung der Warnstreiks. Wenn es kein Ergebnis bei der nächsten Verhandlung am 18. Januar gebe, „dann werden wir die Schraube noch ein Stückchen anziehen“, sagte Bezirksleiter und Verhandlungsführer Jörg Köhlinger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Das kann bedeuten, dass wir die Warnstreiks ausweiten auf 24 Stunden.“ Am Dienstag legten allein in Saarbrücken zwischen 2500 und 3000 Beschäftigten nach Angaben der Gewerkschaft die Arbeit vorübergehend nieder. Weitere Aktionen waren in dem Bezirk geplant.

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und eine Option auf befristete Senkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder sowie pflegende Familienangehörige sollen bei der Senkung der Arbeitszeit zusätzlich einen Teillohnausgleich erhalten. Die Arbeitgeber lehnen vor allem den letzten Punkt ab. Sie hatten ein Angebot vorgelegt, das die IG Metall zurückwies. Hessenmetall und Pfalzmetall hatten am Montag davor gewarnt, den Konflikt zu verschärfen. Für den 18. Januar sind die nächsten Verhandlungen für die 400 000 Beschäftigten der Branche in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Saarbrücken geplant.