FOTO: Daniel Bockwoldt IG Metall kündigt Warnstreiks ab 8. Januar an

In den stockenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber. Ab dem 8. Januar gebe es im Tarifgebiet Mitte Warnstreiks, sagte ein Gewerkschaftsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Frankfurt. Betroffen sind damit Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Nachdem ein erstes Angebot der Arbeitgeber vergangene Woche nicht zufriedenstellend gewesen sei, werde die IG Metall das Ende der Friedenspflicht am 1. Januar nutzen, um stundenweise die Arbeit niederzulegen. dpa