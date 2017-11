später lesen IHK-Nachfolgereport: Zahlreiche Unternehmer suchen zu spät Teilen

Twittern

Teilen



Zahlreiche Unternehmer in Rheinland-Pfalz suchen zu spät einen Nachfolger. „Eigentlich sollte man sich fünf bis zehn Jahre vor dem Ruhestand Gedanken darüber machen“, sagte ein Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rheinhessen. „Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das oftmals nicht so ist, sondern erst mit "65 plus" geschieht.“ Das sei eine Erkenntnis aus dem ersten Nachfolgereport der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, der heute in Mainz vorgestellt wird. dpa