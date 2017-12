später lesen Im Süden von Rheinland-Pfalz wird am meisten Wein getrunken FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Bürger im Süden von Rheinland-Pfalz kaufen und trinken bundesweit am meisten Wein. Mit jährlich rund neun Litern pro Person wird in der Region, in der auch die beiden größten Weinanbaugebiete Deutschlands liegen, mehr als doppelt so viel Wein konsumiert wie in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das ist das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen zum Weinkonsum der Bundesbürger. dpa