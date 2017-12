später lesen Inflationsrate im Saarland 2017 bei 1,7 Prozent FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Die Verbraucherpreise sind an der Saar im gesamten Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent gestiegen. In die Höhe schnellten 2017 binnen Jahresfrist vor allem die Preise von Molkereiprodukten - bei Butter sogar um 46,2 Prozent, wie das Statistische Amt Saarland am Freitag mitteilte. Auch die Preise bei Mineralöl zogen deutlich an: bei Heizöl um 14,6 Prozent und bei Kraftstoffen an Tankstellen um 6,2 Prozent. Im Dezember 2017 lagen die Verbraucherpreise im Saarland um 1,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im November hatte die Inflationsrate noch 1,7 Prozent betragen. dpa