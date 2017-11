später lesen Inflationsrate in Rheinland-Pfalz steigt auf 1,7 Prozent Teilen

Die Verbraucherpreise sind in Rheinland-Pfalz im November wieder deutlicher gestiegen. Die jährliche Teuerungsrate kletterte von 1,3 Prozent im Oktober auf 1,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Oktober stieg der Verbraucherpreisindex um 0,4 Prozent. dpa