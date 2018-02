Innenminister Lewentz will noch mehr neue Blitzer im Land

Mit mehr Radarfallen kämpft Rheinland-Pfalz gegen Temposünder. Innenminister Roger Lewentz (SPD) spricht nun in Mainz davon, dass es erste Erfolge gibt.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat in Mainz angekündigt, sich für weitere Blitzer im Land einsetzen zu wollen. "Ich werde empfehlen, noch einmal eine gewisse Zahl zu beschaffen. Wir wollen den Druck hochhalten", sagte der SPD-Politiker. Eine genaue Zahl, wie viele Anlagen er sich vorstellt, nannte er nicht.

Unfälle durch zu rasantes Tempo, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr zwar von 3853 auf 2889 stark zurückgegangen. Lewentz führt das aber auch auf den "Verfolgungsdruck" neuer Blitzer zurück, die das Land im vergangenen Jahr gekauft hat. Zusätzliche fünf feste und zehn bewegliche Anlagen, von denen zwei in der Region Trier eingesetzt werden, haben Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 gut 21 Millionen Euro mehr in die Kasse gespült als im Jahr zuvor. Die Zentrale Bußgeldstelle erließ 350.000 Bußgeldbescheide und 44.000 Fahrverbote - gut doppelt so viele als im Jahr zuvor. Den Vorwurf der Abzocke wies Lewentz von sich. "Alles, was wir ins Feld führen können, um Verletzte und Tote zu vermeiden, müssen wir ins Felde führen."

Erstmals in der Geschichte ist zu schnelles Fahren nicht die Hauptursache für folgenschwere Unfälle. Auf Rang eins liegt als Grund nun mangelnder Sicherheitsabstand, der bei mehr als 3400 Unfällen zu Verletzten oder gar Todesfällen führte. Lewentz sagte, das Land wolle einen Schwerpunkt setzen, diese Zahl zu verringern. Nach Schätzungen des Landes sei Ablenkung wie durch Handys in mindestens jedem zehnten Fall die Ursache solcher Unfälle.

Im Blick behalten wolle das Land beliebte Motorradstrecken am Nürburgring und Moseltal. Denn im vergangenen Jahr wurden acht Motorradfahrer mehr als im Vorjahr getötet. Angedacht sei unter anderem, mehr Motorradpolizei an betroffenen Strecken einzusetzen.