Innenminister: Politiker sollten vorsichtig sein FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey

Nach dem Messerangriff auf den Bürgermeister von Altena im Sauerland rät der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) allen Amts- und Mandatsträgern im Land zur Vorsicht. Auch Kommunalpolitiker seien wegen ihrer Werte, Ansichten oder Entscheidungen Anfeindungen ausgesetzt, schreibt Lewentz in einem Brief an Landräte, Oberbürgermeister und Verbandsbürgermeister sowie die kommunalen Spitzenverbände. Lewentz gab den Politikern Empfehlungen des Landeskriminalamtes weiter. So sollten sie zum Beispiel persönliche Daten nicht veröffentlichen. Bei einer Gefahrenlage oder Konfrontation sollten sie sofort die Polizei rufen. dpa