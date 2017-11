später lesen Jost nennt Vorgehen bei Glyphosat-Abstimmung „Sauerei“ FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Teilen

Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) hat wegen der Zustimmung zur Weiterverwendung von Glyphosat in der EU den Rücktritt von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) gefordert. „Die Art und Weise, wie die Entscheidung zustande gekommen ist, kann man nur als Sauerei bezeichnen“, sagte Jost am Mittwoch in Saarbrücken. Dies könne nicht ohne personelle Konsequenzen bleiben. „Für mich ist dieses Vorgehen untragbar und mit dem Ministeramt auch nicht vereinbar.“ dpa