Jüdische Gemeinden in Rheinland-Pfalz feiern Chanukka-Fest

Bislang feiern die jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz das Chanukka-Fest in ihren Synagogen - künftig können sie sich aber auch Feiern auf einem öffentlichen Platz vorstellen. „Dies wäre ein schönes Zeichen, dass das Judentum mehr als 70 Jahre nach der Shoa in Deutschland wieder präsent ist“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, Avadislav Avadiev, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Berlin werde Chanukka mit einem achtarmigen Leuchter am Brandenburger Tor gefeiert. dpa