Jugendamt korrigierte Alter bei jedem fünften Flüchtling

Bei der Altersprüfung von jungen Flüchtlingen hat das Jugendamt Trier im vergangenen Jahr in etwa jedem fünften Fall eine Volljährigkeit festgestellt. „Es ist mitnichten so, dass die Jugendämter stets die Eigenangaben übernehmen“, sagte Amtsleiter Carsten Lang am Montag in Mainz. Das Schwerpunktjugendamt Trier übernimmt die Altersfeststellung auch für weitere Jugendämter der Region und kümmert sich landesweit um die Aufnahme der meisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. dpa