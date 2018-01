später lesen Jugendherbergen immer beliebter: Mehr Übernachtungen Teilen

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben sich im vergangenen Jahr wachsender Beliebtheit erfreut. Die Zahl der Übernachtungen stieg um knapp 10 700 auf mehr als eine Million, wie der Jugendherbergen-Verband in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Mainz am Donnerstag mitteilte. Die Auslastung stieg um rund einen halben Prozentpunkt auf 63,34 Prozent. dpa