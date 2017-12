später lesen Jugendliche nach Einbrüchen in Schulen gefasst Teilen

Nach Einbrüchen in zwei Schulen hat die Polizei im pfälzischen Frankenthal vier Jugendliche als mutmaßliche Täter ermittelt. Die Tatverdächtigen sollen zunächst in eine Schule eingebrochen sein, mehrere Büros verwüstet und einen Laptop gestohlen haben, berichtete die Polizei am Samstag. In der zweiten Schule durchwühlten sie ebenfalls mehrere Räume, auch in der Turnhalle. In der Stadt hätten sie zudem mehrere Motorroller entwendet und Feuerlöscher entleert. Insgesamt hätten die Täter einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Alle vier Jugendlichen seien namentlich bekannt und zwischen 15 und 16 Jahre alt. Zwei hätten bei Vernehmungen gestanden. dpa