Jugendlicher erleidet Brandverletzungen bei Kart-Unfall FOTO: Julian Stratenschulte

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Unfall mit einem Kart in Asbach (Landkreis Neuwied) Brandverletzungen zugezogen. Er stieß am Sonntagmittag auf einer Kartbahn mit einem entgegenkommenden Kart zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatte der 15 Jahre alte Fahrer eine Streckenabsperrung durchbrochen. Eines der beiden Karts fing den Angaben zufolge Feuer, die Flammen verletzten den Jugendlichen. Mit einem Hubschrauber sei er in eine Spezialklinik geflogen worden. dpa