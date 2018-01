später lesen Julia Klöckner zeigt sich zufrieden über Sondierung FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Die stellvertretende CDU-Chefin Julia Klöckner sieht in den Ergebnissen der Sondierung mit der SPD eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen. „Wir alle können mit dem Erreichten sehr zufrieden sein“, erklärte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende am Freitag. Sie hatte an den Gesprächen teilgenommen. Klöckner sieht eigene Forderungen in der Flüchtlingspolitik erfüllt. „Zentrale Überprüfungen, Registrierungen und auch Rückführungen werden wir in Angriff nehmen“, betonte sie. Die Deckelung der Zuwanderungszahl nehme den Kommunen Lasten und Überforderungen. dpa