Jusos wollen Stimmung gegen neue große Koalition machen

Die Saar-Jusos wollen in den nächsten Tagen Stimmung gegen die Neuauflage einer großen Koalition im Bund machen. Vor dem SPD-Bundesparteitag werde bei den Parteitagsdelegierten aus dem Saarland dafür geworben, gegen eine neue „GroKo“ zu stimmen, teilte Juso-Landeschef Pascal Arweiler am Montag in Saarbrücken mit. Es sei „nach jetzigem Stand äußerst fraglich“, ob der Parteitag am Sonntag in Bonn auf Grundlage des Sondierungsergebnisses den Parteivorstand zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ermächtigen werde. Die Jusos seien mit dem Ergebnis der Sondierung „unzufrieden“. „Wer ernsthaftes Interesse an einer erneuten Koalitionsverhandlung hat, muss mehr liefern“, sagte Arweiler. dpa