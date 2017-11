später lesen Justizopfer erhält Schmerzensgeld von Gutachterin FOTO: Kaja Sponholz FOTO: Kaja Sponholz Teilen

Twittern

Teilen



Der 74-jährige Norbert Kuß, der wegen eines mangelhaften Gutachtens einer Psychologin zwei Jahre zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat, hat nun den jahrelangen Rechtsstreit gegen sie gewonnen. Am Donnerstag sprach ihm das Saarländische Oberlandesgericht ein Schmerzensgeld in Höhe von 60 000 Euro zu. „Ich bin erleichtert, aber wäre froh, wenn all das nicht geschehen wäre“, sagte Kuß spontan nach der Entscheidung. dpa