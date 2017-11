später lesen Kaiserslauterns Strasser fordert: „Als Einheit auftreten“ FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim erhebliche Personalsorgen. Marcel Correia und Giuliano Modica fallen definitiv aus. Weiter fehlen werden Mads Albaek, Osayamen Osawe und Kacper Przybylko. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Daniel Halfar und Stipe Vucur, wie der Tabellenletzte aus der Pfalz am Mittwoch mitteilte. dpa