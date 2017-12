später lesen Katwarn und Nina: Probealarm mit zwei Systemen erfolgreich FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Der erste Probealarm mit zwei verschiedenen Katastrophen-Warnsystemen in Rheinland-Pfalz hat funktioniert. Sowohl über das Warnsystem Katwarn als auch über die Warn-App Nina des Modularen Warnsystem des Bundes (MoWaS) gingen am Montag kurz nach 11 Uhr Meldungen auf die Mobiltelefone der Nutzer im ganzen Land. Der Test sei erfolgreich gewesen, sagte ein Sprecher der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Eine genau Auswertung folge. dpa