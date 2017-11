später lesen Keine Prüfung von Werkstätten durch Rechnungshof Teilen

In einer emotionalen Debatte hat sich die Landesregierung gegen einen Gesetzesvorstoß der CDU gewandt, die Behindertenwerkstätten künftig vom Landesrechnungshof überprüfen zu lassen. Es gebe Einigkeit darin, dass die Prüfmöglichkeiten erweitert werden müssten, sagte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag im Mainzer Landtag. „Das wird in jedem Fall erfolgen.“ Der Gesetzentwurf der CDU aber sei in sich nicht schlüssig, mit Bundesrecht nicht vereinbar und sozialpolitisch nicht sinnvoll. dpa