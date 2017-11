später lesen Kirchengemeinde Mehlingen will NS-Glocke abhängen lassen Teilen

Die Kirchengemeinde in Mehlingen bei Kaiserslautern will eine Glocke mit NS-Inschrift abhängen lassen. Das teilte Pfarrerin Ute Samiec mit. Das Presbyterium der Gemeinde habe beschlossen, das Angebot der Landeskirche anzunehmen und sich von ihr eine neue Glocke finanzieren zu lassen. Darüber hatten zuerst der Südwestrundfunk (SWR) und die Zeitung „Die Rheinpfalz“ berichtet. Von weiteren Interessenten sei ihm bislang nichts bekannt, sagte Kirchensprecher Wolfgang Schumacher am Donnerstag. dpa