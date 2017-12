Klöckner sieht gemeinsame Themen mit Dreyer

Bei den Sondierungsgesprächen in Berlin sieht CDU-Vizechefin Julia Klöckner Gemeinsamkeiten mit der SPD-Vizechefin und rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei bestimmten Themen. „Ich glaube schon, dass Frau Dreyer und ich uns einig sein werden, wenn es um die Beurteilung des ländlichen Raums geht“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin in Mainz. Klöckner ist Teil der CDU-Delegation für die Sondierungen für eine Große Koalition im Januar, Dreyer Teil der SPD-Delegation. dpa

So sei sie sich wohl mit Dreyer einig, dass man sich sowohl der Entwicklung der Mieten in den Metropolen als auch der Leerstände im ländlichen Raum annehmen müsse. Auch die Pflege- und Arztversorgung auf dem Land sei für beide ein wichtiges Thema, sagte Klöckner. Gleiches gelte für die Dezentralisierung von Bundesbehörden. „Wir werden uns sicherlich in der ein oder anderen Sache Zurufe machen. Das ist, glaube ich, auch im Sinne von Rheinland-Pfalz.“