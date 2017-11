später lesen Klöckner warnt vor „parteitaktischen Spielchen“ FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer Teilen

Twittern

Teilen



Mit Blick auf mögliche Sondierungsgespräche zur Bildung einer großen Koalition im Bund warnt die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner vor „parteitaktischen Spielchen“. Das „sollten wir in dieser ernsten Lage unterlassen“, sagte Klöckner der „Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). Sie verstehe, dass die SPD in einem Dilemma stecke. Aber auch dann habe man als Volkspartei eine Verantwortung. Klar sei aber auch, dass sich in einem möglichen Koalitionsergebnis das Wahlergebnis widerspiegeln müsse. dpa