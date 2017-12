später lesen Kollision von Zug und Auto endet glimpflich ohne Verletzte Teilen

Der Zusammenstoß eines Zugs mit einem Auto im Westerwald ist am Donnerstagmorgen glimpflich ausgegangen. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang ohne Schranken nahe Ingelbach (Kreis Altenkirchen). Der Zug, in dem vier Passagiere saßen, erfasste den Wagen auf den Schienen. Ob und inwiefern den Zugführer eine Schuld trifft, wird laut Polizei noch ermittelt. Möglicherweise hänge die Kollision mit dem starken Nebel zum Unfallzeitpunkt zusammen. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf rund 30 000 Euro. dpa