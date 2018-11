Keine Angst vor den Internetriesen

Der regionale Handel hat allen Grund, optimistisch und vor allem selbstbewusst dem nun startenden Weihnachtsgeschäft entgegenzublicken. Die Kauflaune bei den Verbrauchern ist so gut wie lange nicht. Das Geld sitzt lockerer, viele wollen in diesem Jahr mehr für Geschenke und Weihnachtsessen ausgeben als im vergangenen Jahr.

Und das Geld lassen die meisten Kunden trotz Amazon & Co. noch immer lieber in den regionalen Geschäften als im Internet. Sie suchen das besondere Einkaufserlebnis, das es gerade jetzt mit den Weihnachtsmärkten in vielen Städten gibt. Zumal die Internethändler mit den aus den USA importierten, inflationär und schrill beworbenen Rabattaktionen wie Black Friday oder Cyber Monday, mit denen sie um Schnäppchenjäger werben, viele Kunden eher abschrecken.

