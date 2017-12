später lesen Kommunen fordern 300 Millionen Euro zusätzlich vom Land FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Angesichts drückender Ausgabenlasten fordern Städte, Gemeinden und Kreise vom Land Rheinland-Pfalz eine Finanzspritze von zusätzlich 300 Millionen Euro. Nur wenn der Topf für den Kommunalen Finanzausgleich in diesem Umfang aufgestockt werde, könnten die Kommunen ihre Haushaltsdefizite überwinden und endlich ihre Altschulden abbauen, erklärten die drei kommunalen Spitzenverbände am Dienstag. Am Mittwoch wollte die Landesregierung die von ihr geplanten Änderungen in den gesetzlichen Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vorstellen. dpa