Kommunen mit hohen Sozialausgaben sollen Millionen bekommen

Unter dem Eindruck der Finanznot vieler Kommunen will Rheinland-Pfalz die Regeln anpassen, nach denen Geld vom Land an Städte, Gemeinden und Landkreise verteilt wird. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen und der für die Kommunen zuständige Innenminister Roger Lewentz (alle SPD) stellen dazu heute in Mainz den Entwurf für eine Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vor. Vorausgegangen war eine mehr als einjährige Überprüfung des bisherigen Systems für den Kommunalen Finanzausgleich. dpa